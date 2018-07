Van geschminkte metalheads tot Trump-opblaaskippen: Dynamo Metal Fest is nu al een traditie in Eindhoven

Artiesten­bu­reau uit Helmond: 'De enige die bij ons eigenlijk niet kan zingen, is Johan Vlemmix'

12 juli HELMOND - In het kantoor van Hollandia Media Groep, op een industrieterrein in Helmond, hangt de complete artiestenstal aan de muur. Ze zingen in het Nederlands en hebben allemaal een single of album uitgebracht. Het gaat van Julian Stuiver tot Lina Steevens en van Ivo Franklin tot Rudy Wagner. ,,Maar een goede zanger is nog geen goede artiest", wil eigenaresse Maria van de Water meteen maar even verduidelijkt hebben.