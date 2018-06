Van ‘manager tot toiletjuffrouw’: iedereen mag gedicht insturen voor poëzieboek over Eindhoven

EINDHOVEN - Van iedereen, voor iedereen. De initiatiefnemers van een poëzieboek over Eindhoven hopen dat mensen van alle rangen en standen een gedicht over de stad insturen.

De makers willen met de gedichtenbundel ‘een eerlijk en veelzijdig beeld van Eindhoven schetsen’, zegt voormalig stadsdichter Piet van den Boom. Er zijn twee voorwaarden: de gedichten mogen maximaal veertig regels tellen en Eindhoven moet centraal staan. ,,Er zijn veel visies op de stad. Een piloot denkt wellicht anders over Eindhoven dan iemand die het vuilnis ophaalt. Het gedicht hoeft geen lofzang te zijn, het mag ook een humoristische of spottende toon hebben. En rijmen is zeker geen voorwaarde.”

Wereld

Eindhoven is volgens Van den Boom vooral bezig ’met zijn succes in de wereld’. ,,Maar het is goed om ook de emotionele kanten van de stad te bekijken. Wat doet Eindhoven met de mensen? Dat willen we op een uitdagende manier onder de aandacht brengen."”

Hij is nauw betrokken bij de plannen voor het boek, een initiatief van magazine FRITS. Iedereen mag mee-dichten. ,,Van topmanager tot toiletjuffrouw. We willen de vorm vrijlaten. Een prachtige tekening of foto mag ook.” Een vijftigtal werken, die door een jury zijn geselecteerd, komen in de bundel. De uitgave zou in november in de winkels moeten liggen.

Posters

De inzenders hoeven niet per se in Eindhoven te wonen, zolang ze maar over de stad schrijven. ,,Iemand uit Hongkong, die kan schrijven over zijn ervaringen in Eindhoven, is ook welkom”, stelt FRITS-adviseur Dré Timmermans, eerder betrokken bij poëzieboeken over Nijmegen en zijn geboorteplaats Budel. Hij speelt met de gedachte om méér te doen met de uitverkoren werken. ,,Zo zouden een jury en het publiek het beste gedicht van Eindhoven kunnen kiezen”, aldus Timmermans. Ook leeft het idee om de tien beste gedichten af te drukken op posters en deze een plekje te geven in abri's.

Met het initiatief willen de initiatiefnemers meer belangstelling wekken voor de dichtkunst in Eindhoven. De literatuurwereld in de stad is klein, stelt Van den Boom. ,,Dit is een Bèta-stad, de bevolking is een mix van mensen uit het hele land. Er wonen veel techneuten en zij hebben vaak geen interesse in poëzie. Al begint dit, ook door de verjonging, te veranderen.”