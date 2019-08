Van Rob de Nijs tot Donnie: gratis Ploegfestival Bergeijk verrast wederom

Het is de laatste jaren een (te)veel gebruikt trucje om de aandacht te trekken voor een optreden van een coverband: zet niet hun naam, maar die van de gecoverde band prominent op de poster.

Aerosmith, Primus, Live, Joe Cocker, Red Hot Chili Peppers, CCR: ze prijken op het (digitale) affiche van het Ploegfestival in Bergeijk. Uit de kleine lettertjes blijkt dat het om coverbands gaat, die op de festivalzaterdag deels aan de slag gaan het thema ‘Woodstock 50 jaar’.

Het Ploegfestival heeft dergelijke trucjes niet nodig; de echte artiesten op dit gratis festival, dat sinds 2008 plaatsvindt in het fraaie Mien Ruyspark bij rijksmonument De Ploeg, zijn meestal al spraakmakend genoeg.

Programmeur en directeur van Theater De Kattendans Dries Floris wist voor de zondag weer een bont gezelschap te charteren. ,,Wij pretenderen dat we voor ieder wat wils hebben.” Dat gaat van oudgediende Rob de Nijs (76) tot jonge sterren als de veelbesproken Famke Louise, de avontuurlijke rappers Donnie en Joost, en het Achterhoekse Nederpopduo Suzan & Freek (Suzan Stortelder en Freek Rikkerink), bekend van fraaie hits als Als het avond is (30 miljoen streams) en Blauwe dag. Ook op het podium zondag: The Voice-winnaar Jim van der Zee, de Haagse band Son Mieux en de Hongaarse metalfolkband Firkun.

Een jaloersmakend affiche is het, voor menig ander (betaald) festival. Hoe doen ze dat? Dries Floris: ,,Met de hulp van sponsoren. En wat geluk met boeken. Bovendien hoeven wij geen winst te maken. En we hebben na een aantal goede jaren reserves op kunnen bouwen, voor mocht het een keer minder gaan.”

Het festival trekt 12 tot 16 duizend bezoekers. Veel meer kan er niet bij, al is de ‘loop’ groot. ,,We hadden een keer vijf bussen Corry Konings-fans. Die gingen na het optreden weg. Nu zullen ook niet alle Rob de Nijs-fans de optredens van Donnie, Joost en Famke Louise afwachten.”