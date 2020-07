Van speelsheid tot duistere, Hitchcock-achtige spanning

Dwarsden­ker Guido Weijers: ‘Ik wil niet bevriezen als de pleuris uitbreekt’

24 juli BREDA - Wat hebben Brabantse kunstenaars in de coronaperiode geleerd? Wat kunnen ze daarmee in hun werk? De serie De Cultuurtoekomst maakt de balans op. Vandaag in deel 2: cabaretier Guido Weijers. De Bredanaar profileerde zich als dwarsdenker binnen zijn beroepsgroep.