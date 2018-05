Van Woodstock tot Sibelius: culturele tips voor het nieuwe seizoen in Zuidoost-Brabant

Pop

U bent gewaarschuwd: talkshows, tijdschriften, kranten en radioprogramma's zullen in de zomer van volgend jaar uitgebreid aandacht besteden aan het legendarische festival Woodstock. Het is 15 augustus 2019 precies vijftig jaar geleden dat meer dan 400.000 jongeren samenkwamen op een terrein in de Amerikaanse plaats Bethel om de luisteren naar optredens van onder anderen Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker en Santana. Muziekgebouw Eindhoven neemt 15 juni volgend jaar een voorschot op alle herdenkingen met een show, waarin acteur/theatermaker Frank Lammers de gastheer is. Hij was in ‘69 nog niet geboren, maar kan wél mooie verhalen vertellen over het festival. Een band met onder anderen gitarist/zanger Anne Soldaat brengt de muziek van Woodstock tot leven.

Een muzikant van de Woodstock-generatie, singer-songwriter Don McLean, komt 12 oktober naar het Muziekgebouw. Hij scoorde in 1971 een grote hit met ‘American Pie’, een nummer waarin de jaren 50 en 60 centraal staan. Veel actueler is het programma van Jacqueline Govaert. De zangeres, die bekendheid verwierf met rockband Krezip, speelt 25 oktober onder meer songs van haar laatste solo-plaat ‘Lighthearted Years’, opgenomen in Los Angeles.

De Effenaar verwelkomt 1 december een andere Nederlandse vertolkster van fijnzinnige, melodieuze liedjes: Maaike Ouboter. Het tweede album van de zangeres verscheen vorige week. Een maand daarvoor (2/11) komt de Amerikaan Father John Misty (37) naar het poppodium. Hij behoort tot de meest besproken songschrijvers van zijn generatie. ‘Yung rapper’ Joost (25/10 in de Effenaar) is de held van menig scholier. Op YouTube zijn de video’s rondom de absurdistische songs van EenhoornJoost zo’n 17 miljoen keer afgespeeld.

Het Eindhovense duo D.A.M.N, -pionier van de hiphop in Nederland- behoort tot de opvallende acts tijdens festival Urban Matterz, op 22 en 23 september in Helmond. D.A.M.N. tekende in 1989 voor het eerste volwaardige Nederlandse hiphop-album. De Schalm in Veldhoven brengt 21 december als eerste theater in de regio de nieuwe voorstelling van het grote talent LAKSHMI. De zangeres maakt pop met een donker randje. Ze is later te zien in Bergeijk (Kattendans, 16/2) en Helmond (Speelhuis, 6/3).

Theater

Parktheater in Eindhoven trapt buiten af met Afslag Eindhoven op locatie: de Oerolvoorstelling ‘Onder het Melkwoud’ is vanaf 22 augustus – tot en met zonsondergang - twaalf keer te zien in de Genneper Parken. En na acht jaar doet het roemruchte Catalaanse belevingstheater La Fura dels Baus Eindhoven weer aan, met een wereldpremière: vier keer vanaf woensdag 12 september.

Het Zuidelijk Toneel gaat onder meer in première met ‘The World According to Kubrick’, over filmmaker Stanley Kubrick (18 april Parktheater), Huub Stapel en Porgy Franssen brengen ‘King Lear’ van TG Maastricht naar Eindhoven (9 oktober), Jack Wouterse gaat solo in ‘De Laatste’ en Theater Rotterdam brengt een familieversie van ‘Hamlet en Heisenberg’ (ook in Helmond). De top van de Nederlandse dans laat zich in Eindhoven zien met (nieuwe) shows van onder anderen Nanine Linning (‘Bacon’), Het Nationale Ballet (‘Giselle’) en Nederlands Dans Theater, in Helmond met onder meer Jens van Daele’s ‘Burning Bridges’ en Conny Janssen Danst. Introdans en Spinvis maken samen de familievoorstelling ‘Vier verhalen en een dag’, over vrijheid.

Enkele pareltjes bij De Schalm in Veldhoven: de vernieuwde musical ‘Kruistocht in Spijkerbroek’, dansgezelschap LeineRoebana en de absurdisten van Rundfunk. De musical ‘Expeditie Eiland’, met o.a. oud-Veldhovenaar Rutger de Bekker, zal zich nog moeten bewijzen, net als ‘Een goed mens’ van Victor Reinier en Aart Staartjes.

Cabaret

Veel cabaretiers uit de regio komen met nieuwe shows: Henry van Loon komt met kersvers werk naar vrijwel alle theaters van onze regio, inclusief zijn eigen Oirschot. Hetzelfde geldt voor Tijs van de Meeberg (‘Kom nou maar gewoon’), Max van den Burg (‘Paasbest’, première 18 januari Parktheater) en Rob Scheepers (‘Kom maar op’, première 13 september Parktheater). Ook opvallend: Arjen Lubach gaat solo het theater in en komt onder andere naar Bergeijk, Veldhoven en Helmond.

Ook de vermaarde Eindhovense breakdancecrew The Ruggeds presenteert een nieuwe show ‘Between us’, (première 8 februari Parktheater, later Valkenswaard en Helmond), net als Fresku (‘Voordat het te laat is’, (première 28-02 Parktheater).

Altijd bijzonder: het miniatuurtheater van Hotel Modern (De Grote Oorlog), 11 december in Helmond.

Volledig scherm Porgy Franssen in 'King Lear' van Toneelgroep Maastricht. © Stephan Vanfleteren

Klassiek

Wat Simeon ten Holt is voor Nederland, is pianist, componist, countertenor en musicoloog Wim Mertens voor België. Eindelijk is hij nu ook eens in Eindhoven te horen (18 oktober in het Muziekgebouw) en hij zal dan zonder twijfel werk ten gehore brengen van zijn recente drieluik ‘Cran Aux Oeufs’. Daarin probeert hij een verband te leggen tussen het klassieke Griekenland, het al even oude Rome en het Brussel van nu. Minimalistisme in optima forma oftewel: Einaudi 3.0.

Er zijn van die uitvoeringen, die blijven je bij: ‘Zeven sloten’ ís zo’n uitvoering. Lotte van Dijck brengt samen met het fameuze gezelschap Calefax deze voorstelling voor kinderen vanaf 7 jaar. Maar iedereen valt voor dit verhaal van een spannende verhuizing waarbij Van Dijck vertelt – in samenspraak met de zaal – en de vijf rietblazers overal doorheen kronkelen en intussen de sterren van de hemel spelen: hoe toegankelijk kun je klassieke muziek presenteren?! Inderdaad: een klassiek ensemble met een popmentaliteit (09/09, Muziekgebouw).

Op 13 november biedt het Muziekgebouw ruimte aan melancholie: het bekende vioolconcert (in d-mineur) van de Finse componist Jean Sibelius (in 1957 overleden) wordt dan gespeeld en dus wordt de zwaarmoedige kant van de luisteraar flink aangesproken. Het wordt gebracht door het Zweeds Radio Symfonie Orkest en die musici weten ongetwijfeld raad met die gevoelens van hun beroemde buurman. Op viool: Janine Jansen. De avond wordt rondborstig afgerond met de ‘Eroïca’ van Beethoven.

Het stuk ‘Das Lied von der Erde’ schreef Gustav Mahler vlak nadat zijn dochtertje Maria Anna op 5-jarige leeftijd overleed. De Oostenrijkse componist zocht heil in de natuur en leverde een indrukwekkende ode af. Het Nederlands Blazers Ensemble speelt het 28 maart in Het Speelhuis in Helmond, samen met mezzo Christianne Stotijn en tenor Marcel Reijans.

Philippe Herreweghe is een van de grootste Bachvertolkers; met zijn Collegium Vocale Gent behoort hij tot de absolute wereldtop. In Eindhoven (Muziegebouw, 7 april) dirigeert hij nu eens de Nederlandse top: het koor van de Nederlandsche Bachvereniging, met ook nog eens een trits prima solisten. Op de lessenaar: Bachs meest geliefde meesterwerk, de ’Matthäus’. Dat wordt indrukwekkend.