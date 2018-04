Vandiekomsa: kiepenliekes en wijvendansen in Rozenknop Eindhoven

De band bestaat al meer dan tien jaar. In 2008 trad de deels Tilburgse groep voor het eerst op, geïnspireerd door geestverwanten als Dommelvolk, (de vroege) Gerard van Maasakkers, RK De Veulpoepers en Tilburgse stadsgenoten Wè-nun Henk.

In 2011 kwam hun naamloze debuut uit. De laatste cd Vur mekaar kwam in 2015 uit op HKM Records, bekend van onder meer Pater Moeskroen en Rowwen Hèze.



De bandnaam is afgeleid van Tilburgs dialect: ‘Dat is d'r ene vandiekomsa’, zo van ‘comme ci, comme ca’, wat in Tilburg in tegenstelling tot in Frankrijk positief bedoeld wordt. Hun Wijvendans staat hoog in de Tilburgse Top 1000.