Veel steun voor urban en mode van Stichting Cultuur Eindhoven

Zomerserie Opnieuw bekeken: Boezeneren in de wijdse westhoek

26 juli Deze zomer bezoeken we plekken in Brabant die een rol speelden bij bijzondere kunstwerken. Deel 3: De grote leegte van de westhoek, aan de grens met Zeeland, het nauwelijks veranderde decor van 'Merijntje Gijzens Jeugd', de geëngageerde streekromans van schrijver A.M. De Jong, die opgroeide in deze wijdse uithoek.