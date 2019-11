Verloren gewaand schilderij Hans van Hoek duikt op in Portugese slaapkamer

Boudewijn en echtgenote zagen het werk voor het eerst op een expositie in 2000 bij Cora de Vries in Amsterdam. ,,We vonden het beiden een indrukwekkend schilderij. Het thema vonden we heel mooi, de manier waarop met kleur is gewerkt, van dat donkere naar dat lichte: prachtig. En dan die lijst, man, zo krachtig!” Het was de eerste kennismaking met het werk van de Deurnese schilder: ,,Ja, het meteen raak, zeg maar.” Lachend: ,,Maar we hebben er wel een nachtje over moeten slapen hoor, want het werk was niet in de opruiming zal ik maar zeggen…” Een week later ging het echtpaar terug en ging over tot aankoop. En nam het mee naar Lissabon.



Het echtpaar geniet elke dag van Van Hoeks schilderij: ,,Absoluut. Ik kijk wel eens of er nog een Hans van Hoek te koop is, maar die zijn er niet zo vaak wel?” Van Hoek: ,, O jawel hoor, die zijn er wel.” Subtiel verandert er een visitekaartje van eigenaar.



De tentoonstelling ‘Kimono’s’ van Hans van Hoek is nog tot 20 januari te zien in het Noordbrabants Museum.