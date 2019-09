Video’s rond opbouw bijzondere expo Van Gogh

VIDEO Stap in de wereld van Van Gogh

16 september Parijs - Natuurlijk is Vincent van Gogh vooral van ons in Brabant. Maar hij is ook een beetje van Frankrijk. Van het plaatsje Arles in de Provence en uiteraard vooral ook van de hoofdstad Parijs. Nog tot 31 december kunnen liefhebbers van het werk van Van Gogh in de Franse lichtstad in het Atelier des Lumières helemaal in de wereld van Vincent stappen.