Vier decennia hiphop en street art in een 'melting pot' in Helmond

Op een maand na 40 jaar geleden scoorde The Sugarhill Gang met Rapper's Delight de eerste 'officiële' hiphophit. In de jaren daarvoor borrelde het hiphopvirus al volop in de underground van de Bronx in New York. De bekende oudgediende Amerikaanse fotograaf Joe Conzo was min of meer toevallig aanwezig bij de geboorte van deze nieuwe muziekstroming. Zijn foto's uit deze tijd zijn te zien op de grootse expositie Melting Pot in het kader van hiphopfestival Urban Matterz in De Cacaofabriek.



Conzo werd door de New York Times 'The Man Who Took Hip-Hop's Baby Pictures' genoemd. Helmonder Hans van den Berkmortel, doorgewinterd hiphopfanaat en - fotograaf raakte in New York bevriend met Conzo en betrok hem bij de totstandkoming van Urban Matterz vijf jaar geleden. Op de expo, een vast onderdeel van het festival, zijn foto's van actuele hiphopartiesten te zien van Van den Berkmortel. Samen met de oude beelden van Conzo moeten ze een tijdsbeeld geven van ruim vier decennia hiphopgeschiedenis.



Melting Pot ('smeltkroes') is samengesteld door Kool Koor, een gevierde Amerikaanse graffitikunstenaar uit Brussel die sinds het begin verbonden is aan het festival als kunstenaar en adviseur.