Vincent Dams in TAC Eindhoven: een probleem? Poef, opgelost!

Een zoetzure geur komt je tegemoet, afkomstig van een meterslange installatie. Een opdrogend roodgekleurd landschap-met-stukjes ontvouwt zich, met centraal een kleine piramide. Of is het een smeltende klont boter? Het blijkt een eetbaar minibouwwerk, bestaande uit vier tortillachips. ,,In een zee van zelfgemaakte chilisaus", zegt Dams. ,,Als vervolg op een eerder werk: een berg spaghetti met te weinig rode saus." Het is een sculpturale uitwerking van zijn gedachtegangen, die ook in de tweedimensionale posters tot uiting komen. Uiteenlopend, maar herkenbaar. Of, zoals Dams het formuleert, 'consequent inconsequent'.