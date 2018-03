Zes kandidaten

Ze waren met z'n zessen overgebleven, de oogst van diverse voorrondes en een halve finale, gehouden in diverse Archipel-huizen. Alle deelnemers, de jongste elf en de oudste zeventien, zetten een prestatie neer om trots (ouders) en jaloers (kon ik het maar zo) op te zijn. 'We willen met dit concours laten zien dat het gezellig kan zijn in een verzorgingshuis en dat we met elkaar ook van dingen kunnen genieten', is de grondgedachte van deze muziekwedstrijd. In de grote zaal van het Muziekgebouw dan ook veel ouderen in rolstoel, met stok of rollator, prominent gezeten op de eerste rijen, waar de stoelen waren weggehaald.