Violiste Liza Ferschtman is bewogen, boeiend en briljant in Muziekgebouw Eindhoven

Books on Tour in Natlab: reizen die het leven een andere wending gaven

20 mei De tweede editie van Books on Tour staat 23 mei in Natlab in Eindhoven in het teken van reizen. Reizen die het leven een (compleet) andere wending hebben gegeven. Te gast zijn onder anderen de schrijvers Jelle Brandt Corstius, Bas van Oort, kunstenaar Melle Smets en muzikant Woody Veneman.