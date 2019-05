Voor ieder wat wils dit theaterseizoen in Deurne, Someren en Gemert

De rode loper ging vrijdagavond uit bij Cultuurcentrum Deurne en Sociaal Cultureel Centrum De Ruchte in Someren. Het programma voor aankomend seizoen werd gepresenteerd. Programmeur Fred Houben wist voor beide centra bekende namen te strikken, onder wie Henry van Loon, Marlijn Weerdenburg, Frank Lammers en Johan Derksen. Cultuurhuis De Eendracht in Gemert maakte zijn programma al eerder bekend.

Deurne

Modestilist Fred van Leer staat normaal gesproken niet in de middelgrote zalen in het land. Speciaal voor het Cultuurcentrum Deurne maakt hij echter een uitzondering. De achterliggende reden moet gezocht worden bij bruidsmodezaak Koonings, The Wedding Palace. Van Leer nam in het complex aan de Dukaat vele uitzendingen op voor de Nederlandse versie van het tv-programma Say yes to the dress (TLC).

Volledig scherm Modeontwerper Fred van Leer. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Van Leer is niet de enige bekende naam die komend seizoen naar Deurne komt. Actrice Marlijn Weerdenburg, onder meer bekend van de televisieserie Danni Lowinski, speelde het afgelopen seizoen een klein aantal try-outs van haar eerste solovoorstelling. Dat beviel programmeur Houben, voor hem genoeg reden om haar te boeken. Deurnenaren kunnen dan gaan luisteren naar liedjes die door idolen van de actrice/zangeres zijn geschreven.

Verder staat het duo Veldhuis en Kemper met zijn nieuwe voorstelling op het podium, net als cabaretier Guido Weijers die een theatercollege met de titel Masterclass geluk houdt. De jeugd kan onder meer naar de voorstelling Rattenvanger van Hamelen. De Ierse folkband The Fureys geeft een internationaal tintje aan de programmering voor het nieuwe seizoen.

Someren

Sociaal Cultureel Centrum De Ruchte in Someren trapt de nieuwe jaargang op zaterdag 28 september af met voormalig PSV'er Björn van der Doelen. De oud-profvoetballer zingt nummers van zijn album Eerwaarde Vader zegen mij, want ik heb gezondigd. Er is niet alleen muziek, hij gaat ook biechten, licht de programmeur toe.

Verder is er het hele jaar door een afwisseling van muziek, cabaret, musical en (lokaal) toneel. Houben haalt de show van Frank Lammers en Ricky Koolen aan. Een kwart eeuw geleden wilde dit duo al een voorstelling met muziek en toneel brengen, maar het plan kwam niet uit de verf en ieder ging zijn eigen weg. Nu pakken de twee de draad alsnog op (12 oktober).

Voor het eerst sinds jaren gaat de ervaren cabaretier Paul Haenen weer op tournee. Daar staat een voorstelling van talent Janneke de Bijl tegenover.

Volledig scherm De Handsome Poets. © ANP Kippa

Houben heeft ook voor De Ruchte nog een lange lijst met bekende namen gestrikt. Het gaat om cabaretier Pieter Derks, zangeres Karin Bloemen, Henry van Loon (bekend van de populaire tv-serie De Luizenmoeder), de band Handsome Poets en voetbalanalist Johan Derksen. Laatstgenoemde komt op 19 maart 2020 met de Amerikaanse artiesten Malford Milligan en Di Reed naar het cultureel centrum.

Ook aan kinderen is gedacht. Op zondagmiddag 19 januari staat Woezel & Pip en De Tijdmachine op het programma, en op woensdagmiddag 25 maart 2020 de musical Sesamstraat Live.

De lokale noot komt van muziekvereniging Somerens Lust met een nieuwjaarsconcert en concert carnavalesk, vocalgroup Heart & Soul uit Someren-Heide (5 april 2020) en toneelvereniging Crescendo met De klokkenluider van de Notre Dame.

Gemert

Cultuurhuis De Eendracht in Gemert verwelkomt komend seizoen een aantal bekendheden die ook in Someren zullen spelen: Karin Bloemen op 25 oktober, Björn van der Doelen op 26 oktober en Pieter Derks op 30 oktober. Cabaretduo Veldhuis & Kemper doet naast Cultuurhuis Deurne óók het Gemertse theater aan, en wel op 14 april.

Een andere opvallende naam in de nieuwe Eendracht-brochure is verder cabaretier en (sinds kort) ED-columnist Rob Scheepers, die op 16 mei de try-out van zijn voorstelling Gulzig opvoert in Gemert. Andere cabaretiers in Gemert zijn Steven Brunswijk (29 februari), Christel de Laat (3 april), Alex Ploeg (14 december), Op Sterk Water (15 februari) en Erik Brey (21 maart).

Het Gemertse cultuurhuis is ook trots op het concert van de Dutch Eagles, op zaterdag 14 maart. Muziekliefhebbers komen in het cultuurcentrum aan de Sint Annastraat verder aan hun trekken met het optreden Gitaarmannen van Ed Struijlaart op 28 september, een theaterconcert met muziek van Clapton tot Sheeran. Andere muzikale optredens zijn van Het Groot Niet te Vermijden (17 oktober), Janke Dekker en Amy Egbers (21 september), Supertrap (23 november), The 70's Unplugged (28 maart) en Percossa (25 april).

Traditiegetrouw biedt De Eendracht ruimte voor lokaal talent. Zo is 'Maestro' van Excelsior Gemert inmiddels een vast onderdeel (op 9 november), net als de voorstellingen van Jeugdtheater Carrousel (dit seizoen Spinder, van 5-13 oktober). De leden van 't Gat spelen tussen 16 en 21 november de voorstelling Don Juan en KunstLokaal verzorgt KerstKabaal op 21 december en Dans Lokaal op 27 en 28 juni 2020.