‘Voorwaartsch’: nieuw hoogtepunt in oeuvre Rowwen Hèze

Stadswan­del­park centraal op Open Monumenten­dag in Eindhoven

17:16 EINDHOVEN - Het Stadswandelpark in Eindhoven staat centraal in de stad tijdens de Open Monumentendag op zondag 15 september. Behalve voor de ontstaansgeschiedenis en het groen in het park is er die dag ook aandacht voor de monumenten rondom het groene gebied.