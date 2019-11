Vrienden Van Abbemuseum willen een Eindhovens Kunstcafé

Kensington had maar weinig ‘Time’ voor de fans in Eindhoven

14 november EINDHOVEN - Ruim 100 liefhebbers kregen donderdagavond een vipbehandeling van Kensington toen de band in Eindhoven een ‘showcase’ gaf van zijn vijfde album. Dat de band daarvoor het Klokgebouw had uitgekozen, had alles te maken met de titel van de plaat: Time.