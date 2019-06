Vuige deltablues met Jake La Botz in Blue Collar Theater Eindhoven

Hij woonde in New Orleans, de Mississippi Delta en zijn geboortestad Chicago. En die plekken hoor je terug in zijn deltablues. In Chicago sloot hij op jonge leeftijd vriendschappen met deltablueslegendes als David ‘Honeyboy’ Edwards, Homesick James, en ‘Maxwell Street’ Jimmy Davis, van wie hij de kneepjes van het vak leerde.



‘My momma said that the Devil lives in my troath’, zong hij ooit. Tegenwoordig schijnt La Botz bepaalde geneugten van het leven te hebben afgezworen, om zich volledig op de muziek te kunnen richten.