Watershed en MU nemen Wikipedia onder vrouwenhanden in 'edit-a-thon'

VIDEO Scheurende gitaren en crossende motoren: Faster & Louder is begonnen

17 maart EINDHOVEN - Wie houdt van scheurende gitaren en crossende motoren kan vandaag zijn hart ophalen in het Klokgebouw in Eindhoven. Tijdens Faster & Louder doen alle bands hun best om de naam van het gloednieuwe festival eer aan te doen; met succes.