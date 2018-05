Weemoedige synthesizer-pop op vierde album van Timecop1983 uit Gemert

GEMERT - Zeker, je kunt dansen op de elektronische ritmes in de songs van Timecop1983, het alter ego van producer Jordy Leenaerts uit Gemert. Maar de weemoedige synthesizer-pop op zijn vierde album ‘Night Drive’ is toch vooral geschikt om bij weg te dromen.

In een reactie op de Facebook-pagina van Timecop1983 geeft een fan een treffende omschrijving van het gevoel dat de songs oproepen. De liefhebber betitelt het liedje ‘The Cruise’ als een meesterwerk en vervolgt: ,,De stilte in mijn kamer, nadat het nummer is beëindigd, is prachtig.” De melancholische synthesizer-klanken in de songs op ‘Night Drive’ zetten aan tot mijmeren. Alsof je een nachtelijke autorit maakt op de snelwegen rondom een Amerikaanse stad. Met in de verte de lichtjes van wolkenkrabbers en knipperende neon-reclames. Als de plaat na 55 minuten is afgelopen, blijf je achter met een melancholisch en tegelijkertijd weldadig gevoel.

De muziek van Timecop1983 is haast schaamteloos nostalgisch. De Gemertenaar, die eind mei begint aan een Amerikaanse tournee, is een van de toppers in de synthwave-scene. De beoefenaars van het genre laten zich inspireren door de synthesizer-pop van de jaren tachtig en dan met name de soundtracks en videogames uit die tijd (denk aan componisten als Jan Hammer, Vangelis en John Carpenter). Ironie is taboe: Timecop1983 en zijn geestverwanten maken geen persiflages, maar uiterst ‘coole’ en hypnotiserende popsongs, waarin alle historische details kloppen. De producer haakt overigens niet in op de jaren 80-revival (mede ingezet door de Netflix-serie ‘Stranger Things’), maar is al jaren gefascineerd door de muziek uit dit decennium.

Net als op vorige producties heeft Leenaerts voor enkele liedjes een beroep gedaan op gastvocalisten. Zij kleuren zijn synth-composities perfect in. Hoogtepunt is ‘Too Late’ met een bijdrage van het Engelse duo Lebrock. De gepassioneerde vocalen doen denken aan de gelikte yacht-rock, die op het snijvlak van de jaren zeventig en tachtig in Amerika werd gemaakt. Een beetje ‘over the top’, maar daardoor prima passend in het genre.