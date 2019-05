Weer theater in vlakkevloerzaal Natlab Eindhoven: bredere programmering voor groter publiek

Jubileren­de Ca­rat-concerten in stadspark in Helmond als vertrouwd

8:00 HELMOND - Marco Borsato stond op 1 met 'Dromen zijn bedrog’, Ed de Goey hoorde de door Branco op doel geschoten bal alleen fluiten en Forrest Gump heerste in de bioscopen. In dat jaar, 1994, verrees ook het piramidevormig paviljoen in stadspark De Warande, dat sindsdien het domicilie is van de Carat-concerten.