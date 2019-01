Wereldberoemd protestcollectief naar Eindhoven: ‘We kunnen allemaal Pussy Riot zijn’

Eigenlijk mochten ze het het land helemaal niet uit. Maria Alyokhina, ook bekend als ‘Masha’ van Pussy Riot moet in Rusland nog 50 uur van haar taakstraf van 140 uur uitvoeren. Vliegen is uit den boze, dus sneaken ze per auto her en der over de grens. ,,Dit proces van illegale trips met soms non-stop autoritjes van wel 20 uur is zenuwslopend, vooral voor mezelf, de chauffeur”, zo zucht Alexander ‘Sasha’ Cheparukhin (60), manager van Pussy Riot.