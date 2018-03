Werk Lissitzky uit Eindhoven te zien in Parijs

ed Expositie Van Ab­be-con­ser­va­tor Eindhoven landt in Parijs

17:59 EINDHOVEN - Meer dan tien jaar geleden had ie een droom en eind deze maand komt die uit: de tentoonstelling met werk van Chagall, Lissitzky en Malevitsj wordt geopend. Niet in ‘zijn’ Van Abbemuseum in Eindhoven, maar de alternatieve locatie mag er wezen: het wereldberoemde Centre Pompidou in Parijs opent 28 maart haar deuren voor de expositie die Willem-Jan Renders heeft bedacht.