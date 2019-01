Winterfest Popei: Festival voor nieuwsgierige fans

Winterfest is in vijf jaar uitgegroeid tot een begrip onder muzikanten uit de regio en ver daarbuiten. ,,Vroeger moesten we actief op zoek naar bands die op het festival wilden spelen. We krijgen nu maandelijks vijf tot zes aanmeldingen binnen", zegt Bart Wernaart, drummer van de Eindhovense rockband The Seasons.

De vier leden van de groep tekenen sinds 2014 voor de organisatie van Winterfest ,,We beschikken over een groot portfolio en kunnen steeds kritischer selecteren."

De leden van The Seasons luisteren niet alleen naar de liedjes van de kandidaten, maar kijken via internet ook naar live-optredens. Uiteindelijk hebben ze vijftien bands en singer-songwriters uitgekozen, waaronder de bands Harvest Moon (Son en Breugel), Twixt Feltro (regio Tilburg), het Belgische Backyard Giants en The Seasons zelf. Ook performers als Puk van Hout (Valkenswaard), Anna Verhoeven (Haaren) en ROOKS (Rotterdammer met Brabantse wortels) staan op het affiche. Alle artiesten treden zaterdag gratis op.

Eigen composities

De muzikanten spelen louter eigen composities. ,,Covers zijn echt niet de bedoeling", benadrukt Wernaart. De drummer en zijn mede-bandleden van The Seasons vonden het vijf jaar geleden hoog tijd voor een festival waar de acts alleen zelfgeschreven nummers presenteren. Want voor (regionale) muzikanten die niet doordrongen tot het clubcircuit of de grote zalen, waren nog maar weinig plekken om te spelen. ,,Het was net na de crisis", zegt Wernaart. ,,Veel kroegen, waar bands met zelfgeschreven songs konden optreden, waren failliet gegaan. Zoals The Rambler in Eindhoven. Wij stelden gekscherend dat je gemakkelijker als live-act binnenkwam in de studio van 3FM dan in de kroeg op de hoek. Als je in een café stond, kreeg je na afloop soms een tip van de eigenaar: 'De volgende keer moet je ook bekende liedjes spelen'. Maar daarom maken wij geen muziek, dus hebben we zelf een festival georganiseerd."

Wie covers speelt komt veel gemakkelijker aan optredens, beseft Wernaart, 'maar het remt ook je creativiteit als je blijft herhalen wat anderen doen'. Het aantal speelplekken voor bands uit de doelgroep van Winterfest (groepen die geen contracten hebben bij grote platenmaatschappijen en invloedrijke boekingsbureaus) is volgens Wernaart nog steeds dun gezaaid. ,,Al is het klimaat beter dan vijf jaar geleden. Maar als je twaalf keer per jaar ergens wilt spelen, moet je flink moeite doen en de zalen actief benaderen."

Ontdekken

Coverbands zijn succesvol omdat hun repertoire bekend is: de toehoorders weten wat ze krijgen. Op Winterfest klinken daarentegen geen bekende nummers. ,,Maar het publiek bestaat niet alleen uit bekenden van de artiesten. Dat stadium zijn we allang voorbij. We trekken onbevangen mensen die nieuwe muziek willen ontdekken. Een leuk publiek om voor te spelen."