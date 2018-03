Coderingstheorie

De in Den Haag geboren Verhoeff studeerde wiskunde, eerst in Leiden maar later in Amsterdam omdat hij daar ook filosofie kon studeren. Hij ging wiskunde studeren omdat hij daar goed in was: ,,Ik haalde op school nooit minder dan een tien”, aldus Verhoeff in een eerder interview in het ED. Hij promoveerde op het gebied van coderingstheorie en was later werkzaam bij onder meer de TU in Delft, Philips en was van 1971 tot 1988 actief als hoogleraar informatica aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, waar hij wereldkampioen schaken Max Euwe opvolgde. Midden jaren zeventig verkondigde hij op het Boekenbal de opkomst van het internet – voor het gebruik van spelletjes – en de teloorgang van het papieren boek. Verhoeff laakte de zesjes-cultuur: ,,Een negen is beter, dan léér je tenminste. Die zesjescultuur is dodelijk", aldus Verhoeff in hetzelfde interview.