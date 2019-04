Zacht en warm STRP Festival in Eindhoven

STRP-directeur Ton van Gool heeft, samen met adjunct Gieske Bienert, een helder programma samengesteld, dat de somberte van deze tijd van zich af wil schudden en ruimte wil bieden aan hoopvolle initiatieven. Initiatieven of projecten, die technologie omarmen, anders dan dat die een dystopische of louter akelige samenleving ondersteunen.



Gelijk bij binnenkomst krijg je daarvan een fraai voorbeeld voorgeschoteld, want de eerste hal van het Klokgebouw wordt doorsneden met het project van Nick Verstand en Salvador Breed. Hun gordijn Between mind and matter bestaat uit laserlicht dat verticaal golvende patronen maakt op de betonnen vloer, aangestuurd door subtiele en soms harde soundscapes. Lopen door dat gordijn is een bijna hallucinerende ervaring.