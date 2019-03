Zanger Billy Ocean laat uitverkochte Effenaar in Eindhoven swingen

Suddenly, Stay The Night, Red Light, Loverboy, Get Out of My Car tot When the Going Gets Tough en de toegift European Queen: alle toppers kwamen voorbij in de Eindhovense popzaal. Het optreden van Billy Ocean trok voornamelijk veertigers en vijftigers, maar zorgde wel voor een uitverkochte Effenaar. De inmiddels 69-jarige uit Trinidad afkomstige zanger doet deze week twee concerten in Nederland: zondagavond in Eindhoven, maandagavond in Den Haag. Deze show in het Paard is ook uitverkocht.

Ocean werd geboren op Trinidad, maar verhuisde op achtjarige leeftijd met zijn familie naar Engeland. Als tiener zong hij in clubs in Londen. In 1974 bracht hij zijn eerste single uit, onder de artiestennaam Scorched Earth. Vanaf 1976 zong hij onder de naam Billy Ocean. Van zijn debuutalbum kwam de single Love Really Hurts Without You. Dit nummer werd een hit in onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland. Gedurende de jaren zeventig en ‘80 volgden meer hits. In 1984 brak Oceans succesvolste periode aan, met het album Suddenly. In 1986 had hij in Nederland een nummer 1-hit met het nummer When The Going Gets Tough. Dit nummer was de titelsong van de Amerikaanse speelfilm The Jewel Of The Nile. Enkele jaren later volgde een tweede nummer 1-hit, Get Out Of My Car, Get Out Of My Dreams.