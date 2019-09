Zanger en muzikant Nick Cave met intieme en persoonlijke voorstelling naar Eindhoven

De poëet, acteur, schrijver en zanger toert al een tijdje rond met deze persoonlijke voorstelling. Tijdens de ontmoetingen is geen enkel onderwerp taboe en moedigt Cave het publiek juist aan om gedurfd, confronterend en uitdagend te zijn. Behalve in Eindhoven, is Nick Cave ook te zien in Nijmegen (De Vereeniging, 28 januari).

De geboren Australiër, die in Engeland woont, maakt overigens niet zijn debuut in Eindhoven. Met zijn band The Bad Seeds gaf hij zowel in 1984 als 1985 optredens in de Effenaar. In die periode was Cave vooral bekend van de voormalige postpunk-band The Birthday Party. Met The Bad Seeds verbreedde hij zijn horizon: Cave ging invloeden van blues, americana en chansons in zijn oeuvre verwerken. De punk-invloeden maakten plaats voor breed uitwaaierende songs met veelzijdige instrumentaties én emotionele piano-ballades. In zijn teksten spelen dood, religie, geweld en liefde een prominente rol.