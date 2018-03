Zanger Heino geeft laatste Nederlandse optreden in de Effenaar in Eindhoven

De magische terugkeer van rockband Bo/The Rude uit Eindhoven

8 maart EINDHOVEN - De Eindhovense rockband Bo/The Rude, die in de jaren tachtig toptijden beleefde, is weer bijeen. De groep verricht zondag de officiële aftrap van een tournee. Het optreden in café Altstadt is ook een eerbetoon aan gitarist Peer Borgers, die vijf jaar geleden plotseling overleed.