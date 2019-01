Zangeres Alison Moyet geeft optreden in Eindhoven: ‘Het wordt geen nostalgische show‘

EINDHOVEN - Met het duo Yazoo en als solo-artiest verkocht zangeres Alison Moyet miljoenen platen. Maar dat was ruim dertig jaar geleden. De Engelse, morgen te zien in Muziekgebouw Eindhoven, is blij dat ze niet meer in het brandpunt van de popindustrie staat. ,,Ik hanteer nu mijn eigen agenda.”

Ruim drie decennia na haar grootste successen staat Alison Moyet (57) niet meer ‘in de vuurlinie’, zoals ze zelf omschrijft. Aandacht op de radio is geen a-b-c’tje meer. ,,Niemand van mijn generatie rekent nog op zulke media-attentie. Dat is best positief: ik hanteer nu mijn eigen agenda. Ik hoef niet langer in de uitverkoop, omdat ik geen melkkoe meer ben. Ik bekijk mijn oeuvre zoals een schilder die al dertig jaar bezig is, zijn werk beschouwt. Het is een persoonlijke uiting, ik hoef niet meer in een galerie te exposeren.”

Ze heeft de gouden tijden van de platenindustrie meegemaakt: haar solo-platen ‘Alf’ (1984) en ‘Raindancing’ (1987) lagen prominent in de schappen en groeiden uit tot kaskrakers. De omloopsnelheid van muziek is tegenwoordig veel hoger dan dertig jaar geleden. ,,Je bent lang bezig met het maken van een album en hebt dan maar een weekje de tijd om publiciteit te genereren. Afhankelijk van de reacties, gaat een plaat binnen een paar dagen dood of blijft-ie drijven. Ik heb geen verwachtingen meer: alle leuke dingen die gebeuren, geven mij een kick. De grootste voldoening haal ik uit het maakproces. Ik vind het erg mooi een album te maken, maar als-ie af is, ben ik er klaar mee. Dan luister ik er niet meer naar.”

Synth-pop

Samen met geluidsmagiër en componist Vince Clarke vormde ze begin jaren tachtig het duo Yazoo. Ze maakten baanbrekende synth-pop, maar ‘de helft van de dingen die we deden, kan ik me niet meer herinneren’. Bij het samenstellen van een carrière-overzicht op vinyl en cd moest ze een doorgewinterde fan raadplegen. ,,Hij kende alle mixen van onze nummers. Dat herkauwen kan me niet zoveel schelen, al snap ik dat ‘t voor een fan leuk is alles bijeen te hebben.”

Tijdens haar huidige tournee brengt ze ook songs van Yazoo. Maar de bezoekers hoeven niet te rekenen op een nostalgische jaren 80-show. Optreden is voor haar een uitwisseling tussen artiest en publiek. ,,De mensen moeten zowel worden uitgedaagd als beloond. Driekwart van mijn set bestaat uit oud materiaal. Maar ik ga geen nummers zingen, waarmee ik me niet meer verbonden voel.” Zo zal haar hit ‘Invisible’ zeker niet voorbij komen. Het nummer is volgens haar te Amerikaans. Ze wil ‘als Engels meisje uit Basildon’ niet meer met een Amerikaans accent zingen over ‘nickels’ en ‘dimes’. Ook de hit ‘Weak In The Presence Of Beauty’ staat niet op het menu. ,,Dat nummer is te romantisch en teder. Dat is niet wie ik ben.”

De zangeres en haar band spelen veel materiaal uit de jaren tachtig, maar -zo waarschuwt ze- ze brengen geen exacte reproducties. ,,Ik ga me niet aanpassen omwille van nostalgie. Ik heb ook fans die zich aangetrokken voelen door mijn laatste twee elektronische albums. Veel mensen kennen mijn catalogus en zijn met mij meegegroeid. Maar er zijn wellicht ook bezoekers die rekenen op ‘Invisible’ en boos zijn, omdat ik dit nummer niet speel. Als mensen denken de Alison Moyet van 1986 te gaan horen...nou, dat gaat dus niet gebeuren. Ik kan alleen maar eerlijk zijn. En mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid als ze een kaartje voor een optreden kopen.”