Zangeres Anneke van Giersbergen uit Eindhoven krijgt Buma Export Award

Eerbetoon aan erfenis van fameuze groep The Band tijdens festival Moulin Blues in Ospel

1 mei EINDHOVEN/OSPEL - Het is geen tribute-act. Toch komt de groep van gitarist Jim Weider griezelig in de buurt van The Band, de legendarische uitvinders van het americana-genre. Met The Weight Band speelt hij zaterdag 4 mei op festival Moulin Blues.