Zangeres Esther Hart zorgt voor nostalgische kerst in Helmonds theater Speelhuis

Je brengt een show met kerstliedjes. Gaan we de hits van Mariah Carey en Wham horen?

,,Nee, juist niet! Wij brengen oude nummers, uit de jaren 50 bijvoorbeeld. De heerlijke sfeer van het grote American Songbook dus. Met kerstliedjes van Frank Sinatra en liedjes van Bing Crosby. Nummers die je echt nostalgisch laten voelen en die ook knap in elkaar zitten, want dat hoor je direct. Dit is kwaliteit. Er blijkt bovendien genoeg uit te putten, er is ook zoveel opgenomen.”