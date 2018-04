Zangeres Kiki Mettler uit Sint-Oedenrode naar finale Grote Prijs van Nederland

Kiki Mettler maakt persoonlijke luisterliedjes, en is niet bang is om haar kwetsbare kant te laten zien. Op haar zeventiende won ze The Voice of Rooi, daarna werd ze Top Talent van PopEi in Eindhoven en gaf tientallen optredens, onder meer op Festival Mundial.

Eind 2016 bracht ze haar eerste single uit, die werd geschreven door Rob Crosby (o.a. The Common Linnets). Een jaar geleden presenteerde ze haar eerste EP bij PopEi .