Zangeres Marcela Bovio uit Eindhoven geeft solo-show op Female Metal Event

EINDHOVEN - De Eindhovens-Mexicaanse zangeres Marcela Bovio is opnieuw te zien tijdens het jaarlijkse Female Metal Event (FemME) in haar woonplaats. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt. FemME vindt plaats van 12 tot en met 14 oktober.

Bovio geeft een solo-optreden tijdens het festival waar bij elk show tenminste één dame op het podium staat. De geboren Mexicaanse, die sinds enkele jaren in Eindhoven woont, was op alle vier FemME-edities tot nu toe present: ze speelde tweemaal met de band MaYaN, een keer met Stream of Passion en gaf een solo-show.

Ze was eerder actief in onder meer VUUR, de band rond zangeres Anneke van Giersbergen, en treedt nog steeds op met Ayreon, het project van multi-instrumentalist en componist Arjen Anthony Lucassen. Ook is Bovio docent aan mbo-opleiding Metal Factory in Eindhoven.

De organisatie FemME maakte vrijdag ook de komst van de Duitse symfonische metalband Beyond the Black bekend. De groep is een van de hoofdacts. Op het affiche staan verder bands uit onder andere Nederland, Zwitserland, België, Malta, Hongarije, Tunesië en de Verenigde Staten.