Zeer bijzondere kunstwerken te zien en te koop bij Eliëns Interiors in Eindhoven

Dijkstra vindt het leuk om rond de feestdagen iets bijzonders te doen in zijn winkel en deze expositie - gisteren geopend - is daar het bewijs van. ,,Ik hou zelf erg van kunst, heb onder meer die twee werken van Dumas ingebracht. En ja: natuurlijk is het ook een impuls voor de winkel. En, ook ja: het zou leuk zijn als we er in ieder geval de onkosten uithalen." Hij wijst naar buiten en naar het plafond: ,,De extra veiligheidsmaatregelen zijn flink. Die gaan van de betonnen blokken buiten tot nieuwe, speciale sloten, een soort mistmachine die het bij inbraak onmogelijk maakt om je weg te vinden en zo nog wat zaken waar ik verder niets over mag zeggen."