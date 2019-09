Zeldzaam gesprek met Hans van Hoek uit Deurne: ‘Ik ben geen kunstenaar’

Amerikaan­se metalfans wilden allemaal het Eindhoven­se tijd­schrift Aardschok lezen

11 september EINDHOVEN - De klik tussen metal-liefhebbers in Eindhoven en Californië speelt een rol in een documentaire van de Amerikaanse regisseur Adam Dubin. Hij presenteert zijn film ‘Murder In The Front Row’ dinsdag 17 september in Lab-1 in Eindhoven.