Zoek de verbanden in expo ‘Oog in oog met Frans Hals’ in Van Abbemuseum Eindhoven

Vorig jaar was het met de benen buiten tijdens de tentoonstelling Tien topstukken on tour. Toen ontving het Van Abbemuseum in drie weken tijd drie keer zoveel bezoekers als gewoonlijk. Wat wil zeggen dat de doeken van onder anderen Rembrandt en Monet en de beelden van Picasso en Brancusi door iets meer dan 11.000 bezoekers werden bekeken. De presentatie die nu te zien is, Oog in oog met Frans Hals zal het niet veel slechter doen. Want het Frans Hals Museum in Haarlem is bepaald gul geweest met haar bruiklenen aan de Eindhovense collega-instelling en de expositie is nu niet slechts drie, maar zes weken te zien.