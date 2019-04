Zuidelijk Toneel maakt stuk over criminaliteit in regio Eindhoven

Het verhaal wordt op dit moment geschreven door de Tilburgers Anton Dautzenberg en Diederik Stapel, twee spraakmakende figuren, de eerste als schrijver, de tweede als hoogleraar die voor wetenschapsfraude werd veroordeeld. ,,Ik kwam op het idee door De Achterkant van Nederland van Pieter Tops en Jan Tromp. Een fascinerend boek over de onderwereld in Noord-Brabant”, aldus Piet Menu, artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel. ,,Met het benoemen van dat probleem is het nog niet opgelost. De oplossing zit ook in de gemeenschap. We zijn allemaal medeplichtig aan criminaliteit, dat is de insteek. De schrijvers heb ik mede gevraagd omdat Dautzenberg betrokken is bij de Quiet 500 en omdat Stapel momenteel in de verslavingszorg werkt. “



De Achterkant van... is een reeks die in acht verschillende steden wordt opgevoerd: Eindhoven, Breda, Tilburg, Roosendaal, Den Bosch, Terneuzen, Venlo en Heerlen, en heeft op elke plek een andere cast en lokale inkleuring. HZT maakte eerder onder meer Lampenmakers over Philips.