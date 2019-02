DAF bij primeur voor megatrucks in stad

Het is de eerste keer dat grote elektrische vrachtwagencombinaties voor dat doel worden gebruikt. Het gaat om een proef waarbij drie elektrische en twee plug-in-hybride-vrachtwagens met een aanhanger worden ingezet. De proef moet uitwijzen hoe uitstootvrije transportmiddelen in de toekomst een intensieve bijdrage kunnen leveren.

De trucks worden ingezet voor de bevoorrading van filialen van Albert Heijn. Het project loopt twee jaar en is een samenwerking van AH met DAF Trucks, transportbedrijven Simon Loos en Peter Appel en TNO.

De trucks hebben een actieradius van 110 kilometer, wat niet voldoende is om de hele dag onafgebroken te rijden, zegt Peter Leegstraten, die het project namens Albert Heijn initieert. ,,Vanuit ons distributiecentrum in Zaandam gaan de trucks naar één of twee filialen in en om Amsterdam. Daarbij wordt een afstand van ongeveer 70 kilometer elektrisch afgelegd."

Snellaadplein

Gaandeweg de dag moeten de trucks worden opgeladen, voegt collega Alannah van 't Hoenderdaal toe. ,,Dat moet snel gebeuren, het liefst binnen de pauzes van de chauffeurs. De batterijen worden ongeveer een halfuur opgeladen op een snellaadplein op het distributiecentrum. De energie is binnenkort afkomstig van zonnepanelen die speciaal om deze reden worden geplaatst."

Ronkende vrachtwagens in stedelijke gebieden worden als onwenselijk gezien, hoewel moderne trucks die voldoen aan de Euro 6-normen al minder vervuilend zijn dan veel scooters. Leegstraten: ,,Waar mensen wonen, is behoefte aan producten. Elektrische trucks kunnen een oplossing zijn."

De verwachting is dat de toenemende drukte in de stad geen probleem hoeft te vormen, zegt Van 't Hoenderdaal. ,,Met elektrische trucks rijden gaat prima in de stad." Bovendien is er nog een voordeel. ,,Het biedt mogelijkheid meer in de randen van de dag te gaan leveren vanwege het stille karakter van de trucks."