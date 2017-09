DAF draait op volle toeren en verhoogt productie opnieuw

Met ingang van 16 oktober gaat DAF 225 vrachtwagens per dag bouwen. Dat zijn er 9 meer dan de 216 van de vorige productieverhoging.

Opvallend is dat de extra trucks deze keer worden gebouwd in de DAF-fabriek van Leyland in Engeland. In Eindhoven draait DAF al op volle toeren, met 196 trucks per dag die door twee ploegen worden geproduceerd. "Er is geen ruimte meer op de assemblagelijn in Eindhoven", verklaart een woordvoerder van DAF. In Engeland rollen straks dagelijks 29 vrachtwagens van de band.

Nieuwe banen

Toch is de productieverhoging ook goed voor nieuwe banen bij DAF in Eindhoven en in het Vlaamse Westerlo. DAF gaat 100 medewerkers extra werven voor de productie van motoren in Eindhoven en voor de fabricage van cabines en assen in Westerlo. Daarnaast krijgen 120 tijdelijke medewerkers een vast contract. DAF had de omvang van zijn personeelsbestand al opgevoerd naar 8200 medewerkers. Daarvan werken er 5.750 in Eindhoven en 2450 in Westerlo.

DAF profiteert van de positieve economische ontwikkeling in Europa en daarbuiten. Met 225 trucks per dag wordt het recordaantal van 235 uit 2008 benaderd. Dat was tijdens economisch hoogtij en vlak voor het uitbreken van de crisis.

Rusland en Zuid-Afrika

DAF wist in de afgelopen jaren vooral ook de productie buiten Europa uit te breiden. Dit jaar groeit het naar verwachting in de rest van de wereld met zo'n 3000 trucks tot 8100 verkochte trucks. Met name in landen als Rusland en Zuid-Afrika stijgen de verkopen aanzienlijk.