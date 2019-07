DAF in Eindhoven maakt motoren voor andere Paccar-merken Peterbilt en Kenworth

EINDHOVEN - De motorenfabriek van DAF in Eindhoven gaat ook motoren maken voor de andere truckmerken van moeder Paccar in de Verenigde Staten. Tot nog toe produceert het bedrijf vooral motoren voor de eigen DAF trucks, maar sinds kort dus ook voor de Paccar-zusjes Peterbilt en Kenworth.

Volgens de Eindhovense vrachtwagenproducent is de vraag naar de motoren in Amerika zo groot, dat de Eindhovense fabriek moet bijspringen. Inmiddels rollen er per dag veertien motoren uit de Eindhovense fabriek bestemd voor export naar Amerika. Na de vakantie zal dat aantal worden opgevoerd naar veertig per dag.

In Eindhoven ontwikkeld

Het gaat om de Paccar MX13 motor. Dit type werd in Eindhoven ontwikkeld en door de Amerikaanse moeder Paccar overgenomen als motor voor de typisch Amerikaanse truckmerken. Voor de productie hiervan werd de motorenfabriek van het bedrijf in Mississippi in de Verenigde Staten ingeschakeld. In Eindhoven worden dezelfde motoren in een iets andere uitvoering gemaakt voor de truckfabrieken in Eindhoven en Leyland in Engeland.

Volgens DAF wordt inmiddels 40 procent van de Peterbilt en Kenworth trucks voorzien van de van oorsprong Eindhovense motor. De vraag naar de in Amerika gemaakte motoren is zo groot, dat de capaciteit van de Paccar motorenfabriek geheel is gebruikt en een beroep op Eindhoven moest worden gedaan.

Speciaal team

DAF en Paccar in Mississippi hebben daarom een speciaal team samengesteld. Dat heeft de afgelopen maanden de productie in Eindhoven zodanig aangepast dat ook de Amerikaanse types van de motor geproduceerd kunnen worden. Daarvoor werden de mensen bijgeschoold en voorzien van speciale gereedschappen. Tegelijk hebben de logistieke afdeling en de afdeling die motoronderdelen inkoopt ervoor gezorgd dat de specifieke onderdelen in voldoende mate worden aangeleverd.