DAF na volgende tempoverhoging bijna op record

Extra banen

Van de 240 trucks worden er 209 gefabriceerd in Eindhoven en 31 bij Leyland Trucks in Engeland. Zowel de uitbreiding in februari als in april wordt volledig gerealiseerd in Eindhoven. Dat levert extra banen op in zowel Eindhoven als het Vlaamse Westerlo, waar de cabines en assen worden geproduceerd. Voor de productieverhoging in april gaat DAF 120 mensen werven. Grofweg tweederde daarvan zal nodig zijn in Eindhoven. Inclusief die nieuwe tijdelijke krachten telt DAF dan 9220 medewerkers.