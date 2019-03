DAF Trucks verlaagt productie wegens ‘economische onzekerheid’

Het gaat om de zwaardere trucks van het type CF/XF. De economische onzekerheid in Europa leidt volgens DAF tot een lagere vraag naar deze trucks, waarmee het Eindhovense bedrijf te maken heeft. De verlaging van de productie van CF- en XF-trucks van de huidige 254 naar 240 voertuigen per dag gaat in met ingang van 29 april.

In Engeland grootste verlaging

In augustus vorig jaar werd voor het laatst een verhoging aangekondigd met vier trucks per dag naar 254. Die verhoging kwam toen geheel voor rekening van de DAF fabriek in Leyland in Groot-Brittannië. Daar wordt de productie nu het meest verlaagd van 38 naar 28. In de Eindhovense fabriek is de verlaging van 216 naar 212. Dat de Britse fabriek het hardst terug moet heeft niets te maken met de komende Brexit, maar is puur om redenen van efficiëntie, zegt een woordvoerder van DAF.

De verlaging heeft ook gevolgen voor het personeelsbestand. Het aantal uitzendkrachten daalt in Eindhoven en Westerlo in België, waar de cabines en assen worden gemaakt, met 130. Volgens topman Harry Wolters is dit aantal relatief beperkt. „We hebben de afgelopen maanden al rekening gehouden met een lagere orderontvangst en ontstane vacatures in de productie zijn niet ingevuld.”

Hoog niveau

Wolters benadrukt dat de transportactiviteiten in Europa zich op een hoog niveau bevinden. „De verwachting is dat de totale markt voor zware vrachtwagens in Europa dit jaar zal uitkomen op zo’n 290.000 tot 320.000 voertuigen, net iets onder of wellicht op hetzelfde niveau van vorig jaar.”