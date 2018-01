DAF verhoogt productie verder en neemt 350 extra medewerkers aan

Nieuwe DAF-trucks gekozen tot 'international truck of the year'

22 november EINDHOVEN - De vernieuwde truckserie van DAF is uitgeroepen tot 'International Truck of the Year 2018'. De prestigieuze onderscheiding in de Europese truckindustrie is woensdagavond uitgereikt aan DAF-topman Preston Feight tijdens een transportbeurs in Lyon.