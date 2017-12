DAF wil verder groeien in Australië

EINDHOVEN - DAF krijgt ook in Australië een assemblagelijn waar in onderdelen verscheepte trucks lokaal in elkaar worden gezet. In Australië worden al decennialang trucks van het Amerikaanse zustermerk Kenworth geproduceerd. In deze fabriek gaat vanaf halverwege volgend jaar ook een aparte assemblagelijn voor DAF draaien.

Vanuit Eindhoven worden al jaren DAF-vrachtwagens in onderdelen in zeecontainers vervoerd naar de lokale assemblagevestiging in Taiwan. Dat gaat in duizenden onderdelen in zogenoemde ckd (completely knocked down)-pakketten.

In Brazilië opende Paccar in 2013 een zelfstandige productiefabriek voor DAF. Trucks die DAF in andere delen van de wereld verkoopt, worden in Eindhoven gebouwd en gaan compleet per schip naar hun bestemming. Voor Australië is dat nu ook nog het geval. De groei van de verkopen van DAF daar heeft tot het besluit geleid om lokaal te gaan assembleren. Zo kunnen de vrachtwagens meer naar wens van de Australische klanten worden samengesteld, heeft directeur Andrew Hadjikakou gezegd in een interview met Australasian Transport News.

Werkgelegenheid

Lokale productie zou ook een kostenvoordeel opleveren omdat voor de onderdelen lagere importtarieven gelden dan voor complete trucks. Ook de transportkosten vallen lager uit. De assemblage in Australië heeft volgens DAF geen gevolgen voor de werkgelegenheid in onder meer Eindhoven.