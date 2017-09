DAF zit nu vol in Eindhoven

EINDHOVEN - DAF zit vol in Eindhoven maar heeft ruimte voor verdere groei in het Britse Leyland. Daar worden 30 extra medewerkers aangetrokken.

Liever had hij nog meer productie in Eindhoven gezien, zegt voorzitter Bauke Wijnia van de ondernemingsraad van DAF Trucks. Maar hij heeft er begrip voor dat de truckfabrikant voor de volgende productieverhoging uitwijkt naar de DAF-fabriek in het Britse Leyland. ,,De medewerkers in Eindhoven hebben al veel voor hun kiezen gekregen. Eerst de introductie van nieuwe voertuigen en dan al twee keer een productieverhoging. Je moet je hand niet overspelen."

Dat de medewerkers naar adem happen, mag blijken uit het feit dat de verhoging voor Eindhoven een tikje is teruggeschroefd. Om 'redenen van efficiency', zegt DAF overigens.

Aanvankelijk zou DAF over twee weken de productie opvoeren naar 198 trucks per dag in Eindhoven. Dat worden er 196. Ook als medio oktober de totale productie wordt opgevoerd van 116 tot 225 per dag. In Leyland moeten dan dagelijks 29 vrachtwagens van de band rollen. De fabriek die traditiegetrouw het lichte model LF bouwt en de zware varianten voor de Britse markt gaat nu ook meer zware trucks voor het vasteland produceren.

In Engeland kan DAF dankzij de door Brexit-perikelen sterk gedaalde koers van het pond goedkoper produceren. Toch heeft dat geen rol gespeeld in de overweging om de productie bij Leyland uit te breiden, stelt een woordvoerder van DAF.

Vervolgstappen

De ondernemingsraad is nog wel benieuwd naar de mogelijke vervolgstappen. Stel dat DAF nog eens moet opschalen? Gebeurt dat dan opnieuw in Engeland? Of wil DAF de draaiboeken van 2013 uit de kast halen, toen met overwerk in Eindhoven de capaciteit nog wat werd opgerekt?

De dagploeg in de assemblage startte zijn werkdag destijds om zes in plaats van om zeven uur. De avondploeg ging een uur langer door, tot 1 uur 's nachts. Op basis van vrijwilligheid kon ook op zaterdag een ploegje worden samengesteld.

DAF stelt dat in Leyland 'ruimte voor verdere groei' is. Bovenop de 1000 medewerkers daar worden nu 30 mensen extra aangetrokken. Op de vraag hoe DAF volgende productieverhogingen verwacht op te vangen, is het antwoord dat 'we voldoende capaciteit hebben'.