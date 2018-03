Jan en Jorgo Leermakers samen bij DAF, maar nooit schouder aan schouder

DAF na 90 jaar innovatieve wereldspeler in trucks

11:32 EINDHOVEN - Uit de kleine constructiewerkplaats voor las- en smeedwerk waar Hub en Wim van van Doorne op 1 april 1928 in Eindhoven begonnen, is 90 jaar later met DAF Trucks een concern op wereldschaal gegroeid. Stap voor stap, met pieken en dalen en met één constante factor: innovatie.