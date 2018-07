Omzet van moeder DAF Trucks Paccar stijgt met kwart

De omzet bedroeg 5,81 miljard dollar, waarvan er 1,50 miljard dollar in Europa, bijna geheel door DAF Trucks, werd omgezet. De omzet van DAF in Europa liet een soortgelijke stijging zien als van het Paccar concern als geheel. Bovendien slaagde Paccar erin de winstgevendheid van het concern met de helft te verbeteren. Het bedrijf verdiende in het tweede kwartaal 560 miljoen dollar, tegen 373 miljoen vorig jaar.

IJzersterke wereldwijde truckmarkt

Preston Feight, de huidige topman van DAF Trucks die per 1 september wordt vervangen door Harry Wolters, zei dat het marktaandeel van het Eindhovense bedrijf op de Europese markt voor zware trucks was gestegen van 16,4 naar 16,5 procent. „We kregen in het eerste halfjaar 26 procent meer orders van trucks boven de 16 ton dan in de eerste helft van 2017.” Hij verwacht dat op deze markt dit jaar in totaal circa 310.000 trucks, het derde beste jaar ooit, besteld worden. In Europa werden er, merendeels door DAF, in het tweede kwartaal 15.800 trucks verkocht, dat is inclusief de lichtere modellen.