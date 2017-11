Opening lakstraat DAF België van 100 miljoen euro

WESTERLO - Dat DAF Trucks behalve een Eindhovens ook een Belgisch bedrijf is werd maandag benadrukt tijdens de opening van de nieuwe lakstraat voor truckcabines in Westerlo. „We hebben 100 miljoen euro geïnvesteerd in deze faciliteit”, zei bestuursvoorzitter Mark Piggot van moederbedrijf Paccar. „Honderd miljoen euro!!”, herhaalde hij op luide toon toen applaus even uitbleef.

Het is een enorme wit rechthoekig gebouw van 26 meter hoog geworden met een grote luchtbrug waardoorheen de in andere fabrieken op het terrein gemaakte cabines worden aan- en afgevoerd. Piggot zei trots te zijn op de Belgische vestiging. „We hebben vorig jaar het vijftigjarig jubileum gevierd en al eerder dat we hier al 2 miljoen assen hebben geproduceerd en een miljoen cabines. Het is niet onze eerste investering, in ruim vijftien jaar hebben we hier al 600 miljoen euro geïnvesteerd.”

De lakstraat is de modernste in zijn soort en zorgt voor een reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen van 50 procent. 190 van de 2600 Belgische personeelsleden werken in de nieuwe lakstraat. Zij doen dat in twee ploegen, maar kan uitgebreid worden met een nachtdienst. Dan heeft de lakstraat een capaciteit van 70.000 cabines per jaar. De helft meer dan de huidige lakstraat en het bedrijf is hiermee klaar voor toekomstige groei, vindt Pigott.

Zegeningen

Het zijn woorden die vice-premier Kris Peeters van België graag hoort. Bijna getergd prijst hij de zegeningen van de Belgische maakindustrie, waar hij DAF Westerlo een voorbeeld van vindt. Hij zegt nog ontdaan te zijn van premier Mark Rutte, die had gezegd dat Nederland België niet achterna moet gaan als het gaat om vestigingsklimaat voor grote bedrijven. „Dat was niet netjes van Mark. Gelukkig kijken bedrijven zoals DAF niet naar de politiek en blijven ze gewoon investeren. Waardoor we hier in deze regio met onze werkloosheid op 5,7 procent zitten, het laagst van heel België.”

Nadat de enorme ruimte met de bekende druk op de rode knop werd geopend werden de genodigden langs de 12 enorme dompelbaden en de achttien robotspuitcabines geleid. De cabines draaien in de nieuwe dompelbaden rond, waardoor luchtbellen beter verdwijnen. Hier worden de cabines in al die baden ontvet en van een beschermende grondlak voorzien.

Lakdruk

Aangekomen bij de spuitcabines in het hart van de lakstraat kan natuurlijk niet alles goed gaan. „We hebben een alarm gehad en de lakdruk is weggevallen”. zegt een medewerker. Het is een precair proces waarin de lak onder zeer hoge druk heel fijn wordt verneveld. Al die gasten over de werkvloer hebben dat proces blijkbaar verstoord.

Maar na een herstart is te zien hoe efficiënt de robots de drie laklagen mooi gelijk opbrengen. „In deze nieuwe fabriek doen we al het lakwerk met robots”, zegt Marc Beets van DAF. „De gelijkmatigheid waarmee robots het doen, dat kunnen spuiters niet evenaren. Wel hebben we hier mensen aan het werk, die de finishing touch aanbrengen als het gaat om het kitten van de lasnaden of het aanbrengen van geluiddempend materiaal.”