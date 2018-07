Opnieuw Nederlander aan het roer bij DAF Trucks in Eindhoven

Harry Wolters is al 22 jaar in dienst bij DAF en had functies zoals baas van de truckfabriek, manager logistiek, bedrijfsleider truck assemblage, personeelsdirecteur en operationeel directeur. Wolters behaalde zijn Master-titel Bedrijfskunde aan de Universiteit van Eindhoven en rondde in 2017 een studie aan de Stanford Universiteit af. Behalve topman van DAF Trucks wordt Wolters benoemd als vice president van Paccar.

Preston Feight is sinds februari 2016 topman van DAF en blijft in zijn nieuwe functie sterk bij het Eindhovens bedrijf betrokken. Hierin is hij verantwoordelijk voor DAF Trucks en Paccar Parts op het hoofdkantoor van Paccar in Seattle. Feight was daar eerder al onder meer al directeur productplanning en promoveerde in 2015 tot General Manager van het Amerikaanse truckmerk van Paccar Kenworth Trucks.