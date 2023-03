Ron Borsboom (1961-2023): tot op het bot gedreven ingenieur drukte zijn stempel op nieuwe generatie DAF trucks

Economie groeit het hardst in regio; vrees voor terugloop export technolo­gie door Oekraïne-oor­log

EINDHOVEN - Nergens in Nederland groeide de economie sinds het uitbreken van de coronapandemie zo sterk als in Zuidoost-Brabant. Dankzij goed presterende industriële bedrijven in de regio zoals ASML en DAF en hun toeleveranciers is economie groter dan voor corona. Maar voor dit jaar baart de Oekraïne-oorlog zorgen.